Francisco Conceição: «Estive bem, como toda a equipa»

Francisco Conceição, jogador do FC Porto, apreciou, naturalmente, o triunfo: «Estamos todos muito felizes, é uma vitória num campo difícil. Entrámos bem, entrámos forte a tentar marcar o mais cedo possível.

» Não marcou, mas andou lá perto e gostou da exibição, como explicou na zona de entrevistas rápidas da Sport TV: «Foi positivo, estive bem, como toda a equipa, é vitória do trabalho de todos e da entreajuda.» Por fim, a parceria na direita com Jorge Sanchez, que conhece desde o Ajax: «Já nos conhecemos da época passada, conheço as qualidades dele e ele as minhas, facilitou.

Conheça o onze do FC Porto para o jogo com o VizelaConsulte as opções iniciais de Sérgio Conceição e Pablo Villar para o duelo desta noite. Consulte Mais informação ⮕

Sérgio Conceição. “Resultado justo, jogo sólido”O FC Porto venceu o Vizela, por 2-0. Consulte Mais informação ⮕

Conceição manda recado a Villas-BoasSete vitórias do FC Porto e um empate nos anteriores oito jogos frente ao Vizela. Consulte Mais informação ⮕

Sérgio Conceição antevê partida 'difícil' com o Vizela e comenta entrevista de Villas-BoasSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Conceição desvaloriza renovação suscitada por Villas-Boas'Veio meter cá para fora um tema que não é tema', reagiu o treinador do FC Porto. Consulte Mais informação ⮕

Conceição desvaloriza renovação suscitada por Villas-BoasA renovação de Sérgio Conceição com o FC Porto, que foi suscitada por André Villas-Boas, ex-treinador e eventual candidato às eleições do clube da I Liga de futebol, foi desvalorizada pelo técnico. Consulte Mais informação ⮕