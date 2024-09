Francisco Conceição deixa o FC Porto para a Juventus

Depois de ter terminado a última temporada como uma das grandes figuras do FC Porto que acabou a vencer a Taça de Portugal e de ser chamado ao Campeonato da Europa de seleções com um golo decisivo frente à Rep. Checa, Francisco Conceição não teve propriamente um início de época fácil.

Pouco depois da chegada, Francisco Conceição foi opção de Thiago Motta a partir do banco, entrando ao intervalo da partida frente à Roma sem conseguiu desfazer o nulo que substituiu até ao fim. No entanto, e mais uma vez, voltou a parar por um problema muscular que o afastou da Seleção no confronto com Croácia e Escócia.

Depois do nulo ao intervalo na sempre complicada deslocação a Génova, Vlahovic aproveitou uma grande penalidade para inaugurar o marcador logo aos 48′, bisando apenas sete minutos depois num momento em que a tentativa de reação dos visitados acabou por esmorecer.

