Francisco Cabral nos `quartos` de pares do `challenger` de Bérgamo

Nos 'quartos', os primeiros cabeças de série da prova vão enfrentar os vencedores do encontro entre os turcos Sarp Agabigun e Ergi Kirkin e os italianos Giorgio Ricca e Stefano Travaglia.

RTPNOTICIAS: Al Hilal, de Jesus, avança para os quartos na Taça sauditaO Al Hilal, treinado pelo português Jorge Jesus, apurou-se hoje para os quartos de final da Taça da Arábia Saudita em futebol, com uma vitória por 3-0 sobre o Al Hazm.

RENASCENCA: Arthur Cabral. “Mereço estar no Benfica”O Benfica derrotou o Arouca, por 2-0, com golos de Di Maria e Arthur Cabral, em partida para a Ta&231;a da Liga.

ANTENA1RTP: 'De Cravo ao Peito': Amílcar Cabral e o vislumbre da Independência da GuinéHá 50 anos, nasceu o Movimento de Capitães, com o objetivo de derrubar o regime ditatorial.

CMJORNAL: Benfica vence em Arouca e fica um empate da Final Four da Taça da LigaDi Maria e Arthur Cabral marcaram os golos do encontro.

RENASCENCA: “Arthur Cabral vai dar a volta e ser goleador do Benfica e da seleção”Rafael Silva formou-se com o avan&231;ado brasileiro no Cear&225; e n&227;o tem d&250;vidas: falta de golos na Liga “&233; uma pequena fase” e o ponta de lan&231;a j&225; est&225; a super&225;-la. Rafinha, jogador do distrital de Aveiro, veio para Portugal “&224; procura do salto”.

OBSERVADORPT: Francisco Conceição: a injeção que faltava ao FCP?Os dragões tiveram uma vitória 'sem espinhas', Francisco Conceição destacou-se: 'uma injeção de energia' que pode ajudar a suprir Octávio. E o SCP 'tem muito a ganhar e a deslocação vai ser difícil'.

