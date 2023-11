Francisco Cabral avança em torneio italiano

Nos quartos de final do torneio italiano, Cabral e Patten vão defrontar os vencedores do encontro entre os turcos Sarp Agabigun e Ergi Kirkin e os italianos Giorgio Ricca e Stefano Travaglia.Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

RENASCENCA: Biden assina ordem executiva para regulamentar uso da Inteligência ArtificialPara mitigar a manipula&231;&227;o ou confus&227;o das pessoas, o conte&250;do gerado artificialmente ter&225; de ter uma marca de &225;gua, algo em que v&225;rias empresas j&225; est&227;o a trabalhar h&225; alguns meses.

RENASCENCA: Juventus vai renovar contrato com jogador suspenso por apostas desportivasFagioli est&225; suspenso at&233; maio por participar em esquema ilegal de apostas. Novo contrato ser&225; v&225;lido at&233; 2028.

RENASCENCA: Homem detido na Baixa Banheira por alegada violação de criança de quatro anosCrime ter&225; acontecido durante festa de anivers&225;rio, no s&225;bado. Suspeito &233; um homem de 61 anos.

RENASCENCA: Nações Unidas. 3.200 crianças mortas em três semanas 'não pode ser um dano colateral'Respons&225;vel pela ag&234;ncia das Na&231;&245;es Unidas para o apoio aos refugiados palestinianos alerta que o sistema de apoio humanit&225;rio &224; Faixa de Gaza pode estar "condenado ao fracasso", a menos que haja vontade pol&237;tica para fazer entrar a ajuda humanit&225;ria necess&225;ria &224; sobreviv&234;ncia de...

RENASCENCA: “Arthur Cabral vai dar a volta e ser goleador do Benfica e da seleção”Rafael Silva formou-se com o avan&231;ado brasileiro no Cear&225; e n&227;o tem d&250;vidas: falta de golos na Liga “&233; uma pequena fase” e o ponta de lan&231;a j&225; est&225; a super&225;-la. Rafinha, jogador do distrital de Aveiro, veio para Portugal “&224; procura do salto”.

RTPNOTICIAS: Francisco Cabral nos `quartos` de pares do `challenger` de BérgamoO português Francisco Cabral, que faz dupla com o britânico Henry Patten, qualificou-se hoje para os quartos de final da variante de pares do 'challenger' de Bérgamo, em Itália.

