Francisco, a verdadeira cor de uma noite a preto e branco (a crónica do Vizela-FC Porto)

Seguiu-se uma vitória contra o Portimonense, outra vitória contra o Vilar de Perdizes e uma goleada contra o Antuérpia —

Este domingo, contra o Vizela, os dragões tinham a oportunidade de aproveitar o empate do Benfica perante o Casa Pia e igualar os encarnados,Para isso, porém, era preciso apresentar o FC Porto da segunda parte em Antuérpia e e esquecer o FC Porto da primeira parte em Antuérpia: ou seja, apresentar a melhor versão de uma equipa que na Bélgica só acordou no momento em que foi para o intervalo a perder com um conjunto claramente inferior.

Essa grande exibição terá a ver com os diferentes momentos do jogo, com o facto de estarmos sólidos e consistentes. Neste contexto, Conceição dava as primeiras titularidades da temporada a Jorge Sánchez e Francisco Conceição,na Liga dos Campeões e regressava o onze inicial. Do outro lado, Pablo Villar tinha Matías Lacava e Samuel Essende no setor mais adiantado.Os instantes iniciais trouxeram desde logo uma surpresa, com Jorge Sánchez a surgir na direita da defesa e João Mário a ocupar o lado esquerdo. headtopics.com

mas acabou por ser Stephen Eustáquio a aumentar a vantagem com um grande pontapé de pé esquerdo ainda de fora de área (44′). O marasmo foi quebrado por um enorme erro de David Carmo, que ofereceu a bola a Samu à entrada da grande área dos dragões e permitiu uma enorme ocasião de golo ao Vizela: o avançado, porém, atirou muito por cima quando só tinha Diogo Costa pela frente (63′). Pepe respondeu do outro lado, com um cabeceamento após um canto que Buntic conseguiu parar (68′), e

