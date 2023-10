França vence na Noruega e chega aos nove pontos no grupo de Portugal

Francesas fazem o pleno nas três primeiras jornadas e destacam-se na corrida à Final Four da Liga das Nações. Norueguesas caem para o último lugar, que dita descida.A seleção francesa alcançou o pleno de vitórias na primeira volta do grupo de Portugal (A2) da Liga das Nações feminina, esta sexta-feira, ao vencer na visita à Noruega, por 2-1.

A equipa de Hervé Renard adiantou-se aos 23 minutos, com um autogolo de Maren Mjelde, mas Marit Bratberg Lund empatou à hora de jogo. Nove minutos depois, porém, Wendie Renard deu a vitória à França. Com este resultado, a França chega aos nove pontos, isolada na liderança do grupo 2 da Liga A, com mais cinco que a segunda classificada, a

A seleção portuguesa caiu para o terceiro lugar, com três pontos (uma vitória e duas derrotas), e a Noruega, última classificada, com um. O primeiro lugar do grupo dá acesso à Final Four e o segundo garante a manutenção automática na primeira divisão. O terceiro lugar obriga a disputar um"play-off" e o quarto e último dita descida imediata à Liga B.

