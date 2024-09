França Tem Novo Governo Após Crise Política

Agricultores ameaçam com novas manifestações e ficar de fora do Acordo de RendimentosO fogo roubou-lhes teto e trabalho. Albergaria ainda está a acordar do pesadeloNovo executivo é composto por 39 ministros. Apenas Forças Armadas e Cultura mantêm as pastas. O único ministro de esquerda é Didier Migaud, na Justiça.França tem um novo Governo , dois meses depois de uma crise política.

O executivo de Barnier terá de ccoordenar-se com a Assembleia fromada com as eleições legislativas antecipadas, fragmentadas em três blocos inconciliáveis: a esquerda, que ficou em primeiro lugar nos resultados eleitorais, mas está ausente do Governo; o centro-direita macronista; e a extrema-direita.

A prioridade do seu Governo será a aprovação do orçamento, numa altura em que a França se depara com uma dívida elevada e é alvo de um procedimento europeu por défice excessivo. Do lado dos macronistas, o centrista Jean-Noel Barrot foi nomeado para os Negócios Estrangeiros, depois de ter servido como ministro para os Assuntos Europeus desde fevereiro deste ano.

França Governo Política Michel Barnier Crise Política

