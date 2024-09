França Tem Governo Contestado Após Nomeação de Michel Barnier

Enfermeira desaparece sem deixar rasto durante celebração de aniversário do pai em restaurante de AlmadaLágrimas e emoção no último adeus aos bombeiros que perderam a vida no combate às chamas em TábuaZelensky admite negociações de paz diretas com MoscovoAntiga estrela do Sporting estreia-se no mundo da pornografiaAvenida da Liberdade de todas as cores para celebrar centenário de Amílcar...

A nomeação de Michel Barnier, membro do partido conservador de direita Republicanos, tem sido muito contestada devido à vitória, sem maioria absoluta, da coligação de esquerda Nova Frente Popular, nas eleições legislativas. Os manifestantes foram bloqueando as ruas da capital francesa e entoando frases como"Macron Macron destituição","Macron, a juventude saiu à rua", "Greve, bloqueio, Macron na prisão","Resistência" e "Somos todos antifascistas".

Já Gabriel, de 24 anos, juntou-se à manifestação"para protestar contra a decisão de Macron de colocar Michel Barnier como primeiro-ministro". Michel Barnier"não é absolutamente uma boa escolha, para os interesses da maioria da população, porque representa um partido que não obteve nem 06% de votos no primeiro turno, e Macron conscientemente rejeitou a coligação de esquerda", que venceu as eleições legislativas, afirmou Irene.

França Governo Michel Barnier Eleições Legislativas Nova Frente Popular

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Michel Barnier é o novo primeiro-ministro de FrançaEx-negociador chefe da União Europeia para o Brexit substitui Gabriel Attal no cargo.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Emmanuel Macron nomeia Michel Barnier como primeiro-ministro de FrançaEx-negociador do Brexit da União Europeia vai formar um novo governo.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Michel Barnier, ex-negociador da UE para o Brexit, é o novo primeiro-ministro de FrançaBarnier substitui Gabriel Attal no cargo

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Michel Barnier é o novo primeiro-ministro de FrançaEx-negociador chefe da União Europeia para o Brexit substitui Gabriel Attal no cargo.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Michel Barnier é o novo primeiro-ministro de FrançaAntigo negociador da União Europeia para o Brexit foi escolhido por Emmanuel Macron.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Michel Barnier é o novo primeiro-ministro de FrançaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »