França Tem Finalmente Novo Governo, Contestado À Esquerda E Direita

Após dois meses de crise política França tem finalmente Governo e já é contestado à esquerda e direitaSiga aqui o ALERTA CM

No outro extremo, o líder da esquerda radical, Jean-Luc Mélenchon - cujo movimento, França Insubmissa, faz parte da coligação maioritária de esquerda na Assembleia Nacional - apelou a que os franceses se"livrem o mais rapidamente possível" deste Governo.

Luís Montenegro agradece"ajuda rápida" de França, Grécia, Itália e Espanha no combate aos incêndios em Portugal Entre as figuras salientes do novo Governo, conta-se o novo ministro do Interior, Bruno Retailleau, que está a ser fortemente contestado por macronistas e pelos partidos da esquerda.

