Após dois meses de crise política França tem finalmente Governo e já é contestado à esquerda e direita.Milhares de franceses manifestaram-se este sábado em Paris contra o Presidente francês, Emmanuel Macron, e contra o primeiro-ministro, Michael Barnier, numa iniciativa convocada por sindicatos e associações estudantis, ecologistas e feministas, que exigiram a destituição do chefe de Estado.

'Estou aqui com outros companheiros, porque nós estimamos que há um grande perigo pelo facto de que Macron não respeita as urnas, porque a esquerda é maioritária', disse à agência Lusa Georges, de 50 anos, delegado da Confederação Geral do Trabalho (CGT). A nomeação de Michel Barnier, membro do partido conservador de direita Republicanos, tem sido muito contestada devido à vitória, sem maioria absoluta, da coligação de esquerda Nova Frente Popular, nas eleições legislativas. Para Georges, a escolha do Presidente francês'representa um perigo para a democracia, na verdade, é sobretudo a chegada de um regime liberal, como na Hungria, por exemplo', com a escolha de um primeiro-ministro que tem uma política ultrapassada como a de'Sarkozy em 2012

