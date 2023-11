França. Mais de um milhão de casas sem eletricidade devido à tempestade Ciaran

A empresa anuncia que está a mobilizar a sua força de intervenção rápida na electricidade composta por “3.000 funcionários e prestadores de serviços (…) prontos a intervir, assim que as condições o permitam, para restaurar a electricidade o mais rapidamente possível nas zonas impactadas”.

França, Inglaterra e outros países da Europa ocidental poderão enfrentar alguns dos ventos mais fortes registados em décadas à medida que a tempestade Ciarán avança em direção à costa, alertam meteorologistas.Porto. Efeitos do mau tempo transferem utentes de Azevedo para São Roque da LameiraMau tempo.

Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria.

:

DNTWIT: Tempestade Ciarán pode causar os ventos mais fortes em décadas em França e InglaterraEm França estão previstos ventos com rajadas de cerca de 145 km/h na Bretanha, Normandia e Pays de la Loire. Em Inglaterra, serviço de meteorologia emitiu alertas de mau tempo para ventos com rajadas de cerca de 130 km/h.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Tempestade Ciarán pode causar os ventos mais fortes em décadas em França e InglaterraFran&231;a, Inglaterra e outros pa&237;ses da Europa ocidental poder&227;o enfrentar alguns dos ventos mais fortes registados em d&233;cadas &224; medida que a tempestade Ciar&225;n avan&231;a em dire&231;&227;o &224; costa, alertam meteorologistas.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Tempestade Ciarán pode causar os ventos mais fortes em décadas em França e InglaterraNa zona do Canal da Mancha, prevê-se que as regiões da Bretanha e Normandia sejam as mais afetadas.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: 'Preparem kits de emergência': tempestade Ciarán a caminho de França e InglaterraSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Depressão Ciarán faz um morto e três feridos em FrançaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Ponte 25 de Abril com limitações de velocidade devido ao ventoPortugal continental está esta quinta-feira a sentir os efeitos da depressão Ciáran.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »