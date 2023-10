'Foundation', 'White Lotus' e 'Blackadder' esta semana no podcast 'Fora de Série'

Uma produção de ficção-científica, um dos maiores sucessos recentes da HBO e o clássico que revelou Rowan Atkinson estão esta semana na mira das atenções.Uma produção de ficção-científica, um dos maiores sucessos recentes da HBO e o clássico que revelou Rowan Atkinson estão esta semana na mira das atenções.

Uma vez por semana, sempre às sextas, Diamantino José, Rui Alves de Sousa, Daniel Mota e Nuno Galopim, quatro espectadores de séries, e os seus convidados, falam sobre o que andam a ver no “”, podcast da Antena 1 cujos novos episódios surgem tanto nas plataformas de streaming Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts como na RTP Play.”, a adaptação para o formato de série de uma das mais marcantes sagas da literatura de ficção científica.

Todas as semanas pelo podcast “Fora de Série” passa a memória de uma série clássica, desta vez destacando o célebre “”, criação da BBC que revelou a muitos o talento de Rowan Atkinson, o criador de Mr. Bean. headtopics.com

Esta semana como convidado contamos com o apresentador de televisão Jorge Gabriel, que nos conta que séries tem visto nos últimos tempos.No podcast dedicado às série de televisão olhamos esta semana para as duas temporadas de"Foundation" e de"White Lotus" e recordamos o clássico do humor britânico"Blackadder".

