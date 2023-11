Fotogaleria. Feridos palestinianos e cidadãos estrangeiros deixam a Faixa de Gaza em direção ao Egito

antigo Twitter, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou que o “fluxo de ajuda médica permitida em Gaza” precisa de ser acelerado de forma “imediata”. “Os hospitais devem ser protegidos contra bombardeamentos e uso militar”, defendeu.We have been working with Egypt's Health Ministry on planning for medical evacuations, and will continue to support.Na Faixa de Gaza mais de 8.

Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

:

RENASCENCA: Ministério em Israel propõe transferir habitantes da Faixa de Gaza para o EgitoNum documento "conceptual", &233; proposta a desloca&231;&227;o for&231;ada dos palestinianos e a cria&231;&227;o de uma "&225;rea est&233;ril" no Egito para os separar da fronteira com Israel. Para os palestinianos, &233; uma repeti&231;&227;o inaceit&225;vel de um trauma passado.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Egito vai receber feridos da Faixa de GazaA fronteira de Rafah vai voltar a abrir por raz&245;es humanit&225;rias. Autoridades eg&237;pcias v&227;o montar hospital de campanha para receber feridos.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Primeiro grupo de estrangeiros deixa hoje Gaza para o EgitoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Exército israelita diz que atingiu 11 mil alvos na Faixa de Gaza desde início da guerraVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Fronteira de Rafah aberta para saída de feridos palestinianos e cidadãos estrangeiros da Faixa de GazaA fronteira de Rafah abriu para a saída para o Egito de feridos palestinianos e detentores de passaportes estrangeiros. Houve um 'corte total' das linhas telefónicas e de internet na Faixa de Gaza.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Primeiro grupo de estrangeiros sai de Gaza para o EgitoSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »