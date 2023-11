Fortes chuvas causam mortes em São Paulo

Pelo menos três pessoas morreram na sexta-feira devido às fortes chuvas que atingiram o estado brasileiro de São Paulo, de acordo com as autoridades. Duas pessoas morreram em Osasco e Santo André, na região metropolitana da capital, e outra em Limeira, no interior, todas vítimas de quedas de muros, informou a Defesa Civil do estado

. O vendaval, acompanhado de ventos fortes que atingiram velocidades superiores a 100 quilómetros por hora, provocou a queda de uma centena de árvores na cidade de São Paulo, inundações causadas pela subida do nível da água dos rios e 46 deslizamentos de terras

