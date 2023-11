Forças ucranianas atacaram defesa antiaérea na Crimeia

O exército ucraniano reivindicou esta segunda-feira ter atingido um sistema de defesa antiaérea russo na Crimeia, que a Rússia anexou em 2014.O ataque ocorreu no domingo à noite, segundo o anúncio feito no canal das forças da Ucrânia na rede Telegram, citado pela agência francesa AFP.

"As Forças Armadas da Ucrânia atingiram com sucesso um local estratégico do sistema de defesa antiaérea na costa ocidental da Crimeia", disse o exército, sem dar mais pormenores.A Ucrânia tem intensificado os ataques contra as forças russas na Crimeia, incluindo contra a base de frota do Mar Negro em Sebastopol.

