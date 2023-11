Forças russas e ucranianas sofrem grandes perdas na batalha pela estratégica cidade de Avdiivka

Foi a 10 de outubro, há exatamente três semanas, que as forças russas começaram a atacar a cidade (que está sob controlo ucraniano). Terão deslocado para os arredores de Avdiivka. “A Rússia empenhou, provavelmente, elementos de até oito brigadas diferentes”, diz o Ministério da Defesa britânico.

Os russos estão a avançar em direção a Avdiivka tanto pelo norte como pelo sul e os combates são cada vez mais intensos e têm provocado baixas significativas de um e do outro lado, numa batalha que se assemelha cada vez mais ao confronto pelo controlo de Bakhmut, agora nas mãos dos russos.

As perdas humanas russas em Avdiivka são ainda mais numerosas do que as sofridas pelo exército russo em batalhas no ano passado e em Vuhledar em março deste ano, disseram autoridades e analistas ucranianos à NYT.. De acordo com um soldado ucraniano que combate nos arredores da cidade, de uma unidade de 50 homens, apenas seis continuavam ilesos e sem ferimentos.

Nos últimos nove anos, Avdiivka tornou-se um bastião de resistência da Ucrânia na zona leste. Os russos tentam, há quase 10 anos, tomar a cidade — até agora sem sucesso — de modo a capturar as principais vias rodoviárias e ferroviárias em direção à parte de Doneskt que Kiev ainda controla e a cidades como Kontyantynivka, Kramatorsk ou Sloviansk.Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.

