Forças norte-americanas e britânicas bombardeiam rebeldes Houthis no Iémen

Forças norte-americanas e britânicas desencadearam, na última noite, uma vaga de bombardeamentos contra alvos conotados com os rebeldes Houthis em território do Iémen. Washington e Londres descrevem estes ataques como uma resposta às ações do grupo apoiado pelo Irão contra o transporte marítimo internacional, desde o final do ano passado, no Mar Vermelho.

A Rússia solicitou já uma reunião, com caráter de urgência, do Conselho de Segurança das Nações Unidas e o Irão condenou Estados Unidos e Reino Unido, acusando-os de promover “a insegurança e a instabilidade”





