Forças de Defesa de Israel divulgam imagens das operações terrestres em Gaza

Autoridades de Gaza acusam Israel de novo ataque a hospital com dezenas de mortos

Ataques de Israel em Gaza geram protestos em todo o mundo

Israel permite retirada de civis em Gaza durante três horas

Israel abre corredor para passagem segura de civis em Gaza
Durante três horas, civis poderão encaminhar-se para sul através de uma estrada.

EUA voam com drones sobre Gaza para ajudar Israel a libertar reféns

O maior hospital de Gaza foi atacado, mas Israel recusa tréguas sem regresso dos reféns

