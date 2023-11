Forças Armadas ucranianas contabilizam perto de 300 mil soldados russos mortos

Luis Rubiales banido do futebol durante três anosBobi tinha mesmo 31 anos? Dúvidas de veterinários levam Guiness a investigarMais de um terço dos dentistas emigrou após seis meses a exercer em PortugalUma dança de galáxias peculiares nas melhores imagens da Terra e do EspaçoMais de 100 mil pessoas protestam em Madrid contra a amnistia dos independentistas catalãesMarco Paulo: “No ‘Um, Dois, Três’, o Carlos Cruz diz-me: ‘Eu não gosto de si’.

Forças ucranianas dão conta de 300 mil soldados russos mortos desde a invasãoOs números referem-se às mortes de soldados desde o início da guerra e são superiores ao confirmado por Moscovo.

Combates em Avdiivka terão levado a maiores perdas do ano para as forças armadas russasRelatório do Ministério da Defesa britânico diz que a Rússia terá sofrido elevadas perdas nos combates em Adviivka, em Donetsk – o número de soldados perdidos terá sido o maior desde o início do ano.

Mergulhar para resgatar roldanas com 300 anos, com a Meia Praia à vistaEquipa do projecto Water World fez a sua quarta e última campanha. Sem financiamento europeu, operações como esta podem continuar a ser uma raridade. Assim como a verificação de achados fortuitos.

Existem 300 mil processos pendentes no SEFMinistra Adjunta, Ana Catarina Mendes, confirma em entrevista.

Confrontos continuam entre forças israelitas e milícias libanesasO exército israelita e as milícias no sul do Líbano prosseguiram hoje, pelo vigésimo segundo dia consecutivo, confrontos na fronteira entre os dois países.