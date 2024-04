Forças Armadas em Portugal

O que se exige a Portugal? Umas Forças Armadas profissionais e bem equipadas, capazes de gastar os 2% do PIB a que nos comprometemos com os nossos parceiros – e não uma discussão anacrónica sobre o regresso do serviço militar obrigatório.

Forças Armadas: mitos e realidades sobre o recrutamento de estrangeirosO recurso a estrangeiros não significa de modo nenhum que a condição da profissão militar, hoje, não tenha de ser revista. Quer em termos de vencimentos quer de aspetos relativos ao apoio social e de saúde, os militares não podem continuar a ver outros sectores do Estado a ser bafejados pela atenção da tutela política e eles não.

Livros da semana: uma fuga, uma celebração, um alerta e uma bibliotecaAs recomendações de Carlos Vaz Marques, Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares para esta semana

Uma ligeira vitória, uma pequena derrota e uma grande ameaçaCom a noite eleitoral ainda longe de fechada, embora apontando como mais provável uma vitória da AD, Henrique Monteiro afirma que a coligação liderada por Luís Montenegro “não terá vida fácil”. “Uma aliança da AD com a IL tem, apenas, como garantia que o partido de André Ventura e o PS não têm o mínimo interesse em confundir-se ou convergir.

Ex-comandantes das Forças Armadas acusam Bolsonaro de propor planos de golpe de EstadoSupremo Tribunal retirou o sigilo dos depoimentos de militares e pol&237;ticos feitos &224; Pol&237;cia Federal relativamente ao alegado plano de Golpe de Estado elaborada pelo governo anterior.

Ex-comandantes das Forças Armadas acusam Bolsonaro de propor planos de golpe de EstadoAntigo Presidente do Brasil ter-se-á reunido com chefes do Exército, da Força Aérea e da Marinha para propor diferentes mecanismos legais com a intenção de se manter no poder.

Ex-comandantes das Forças Armadas acusam Bolsonaro de propor planos de golpe de EstadoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

