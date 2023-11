Forças Armadas de Israel reiteram aviso de evacuação do norte de Gaza. Agora 'é urgente'

29/10 , 18:2229/10 , 09:26As Forças de Segurança de Israel atacaram alvos do Hezbollah no Líbano em resposta ao lançamento de rockets em direção ao norte de Israel.

Appalling videos from Makhachkala, Russia, where an angry mob broke into the airport searching for Israeli citizens on the flight from Tel-Aviv. Footage shows an angry mob in Dagestan, a semi-autonomous Russian territory with a Muslim majority, searching for those who were aboard a flight arriving from Israel as protesters chant antisemitic slogans, a autoridade russa da aviação civil já declarou que o aeroporto está temporariamente encerrado devido à presença de “invasores” nas pistas.

Os dois líderes discutiram também “a importância de proteger as vidas dos civis e “o respeito pelo direito internacional”. Deixaram ainda a garantia de que “os palestinianos em Gaza não sejam deslocados para o Egipto ou qualquer outra nação”. headtopics.com

A visita decorre no meio de acusações de que tanto Israel como o Hamas estão a violar o direito internacional durante a guerra em curso. “Temos investigações ativas em curso sobre os crimes alegadamente cometidos em Israel no dia 7 de outubro e também em relação a Gaza e à Cisjordânia.

“É incompreensível”, disse Erdan sobre a recente resolução, afirmando que ela mostra que a ONU “perdeu completamente a sua legitimidade e relevância”.dão conta de que estão a acontecer diversas manifestações anti-Israel junto ao aeroporto de Uytash, na cidade de Makhachkala, na região russa de Daguestão, motivadas pela chegada de um avião de Telavive. headtopics.com

