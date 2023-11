Força Aérea de Taiwan inicia manobras após ameaça chinesa

A CNA, que cita fontes militares, notou que os exercícios Tien Lung 2023 se dividem em provas competitivas das capacidades de combate ar-terra, ar-mar e ar-ar dos pilotos e caças, bem como em exercícios de apoio logístico em terra.

A Força Aérea responde normalmente às abordagens com a mobilização de caças para alertar os aviões chineses e a colocação de sistemas de mísseis em alerta. Tradicionalmente, as manobras eram realizadas numa área que cobria cerca de três quartos da costa leste de Taiwan, mas agora que a China navega frequentemente ao largo da costa leste, as forças armadas da ilha estão a reforçar as defesas nessa área, segundo noticiaram os meios de comunicação social taiwaneses nas edições anteriores.

Em setembro, Taipé registou um número recorde de ataques de caças chineses, após o que denunciou o "assédio militar" da China. Taiwan, para onde o exército nacionalista chinês se retirou após ser derrotado pelas tropas comunistas na guerra civil, é governada de forma autónoma desde 1949, embora a China reivindique a soberania sobre a ilha e admita o uso da força caso a província declare a independência. headtopics.com

Obus atingiu quartel-general da Força das Nações Unidas no LíbanoUm obus atingiu hoje o quartel-general da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (FINUL) no sul do país, sem causar vítimas, informou um porta-voz da FINUL. Consulte Mais informação ⮕

Obus atingiu quartel-general da Força das Nações Unidas no LíbanoUm obus atingiu hoje o quartel-general da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (FINUL) no sul do país, sem causar vítimas, informou um porta-voz da FINUL. Consulte Mais informação ⮕

Asem Abu Rakaba morto na ofensiva de Israel em GazaDurante a noite, com base em informações das IDF e da ISA, os caças das IDF mataram Asem Abu Rakaba, responsável pelos UAV, drones, paraquedas, deteção aérea e defesa aérea do Hamas, que participou no planeamento do massacre nas comunidades israelitas ao redor da Faixa de Gaza, a 7 de outubro. Consulte Mais informação ⮕

Israel tem direito a defender-se, desde que não o façaA resposta “proporcional” é a que usa a força necessária e suficiente para alcançar o objectivo legítimo que, neste caso, é destruir a capacidade militar do Hamas. Consulte Mais informação ⮕

Exército israelita anuncia morte de chefe do Hamas que planeou ataque de 7 de outubroAbu Raffa foi responsável pela gestão dos sistemas de veículos aéreos não tripulados, drones, deteção aérea, parapentes e defesa aéreo do movimento islamita palestiniano. Consulte Mais informação ⮕

INEM diz que só 57% das vítimas de AVC liga para o 112 nas primeiras duas horas'Em caso de falta de força num braço, boca ao lado e dificuldade em falar os utentes devem ligar de imediato o Número Europeu de Emergência', salienta. Consulte Mais informação ⮕