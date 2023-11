Força Aérea de Taiwan inicia manobras anuais após intensificação de incursões chinesas

Taiwan iniciou esta segunda-feira os exercícios anuais Tien Lung (Dragão do Céu), depois das incursões de aviões militares chineses nas proximidades da ilha se terem intensificado nos últimos meses, informou a agência oficial de notícias taiwanesa CNA.

A CNA, que cita fontes militares, notou que os exercícios Tien Lung 2023 se dividem em provas competitivas das capacidades de combate ar-terra, ar-mar e ar-ar dos pilotos e caças, bem como em exercícios de apoio logístico em terra.

A Força Aérea responde normalmente às abordagens com a mobilização de caças para alertar os aviões chinesesTradicionalmente, as manobras eram realizadas numa área que cobria cerca de três quartos da costa leste de Taiwan, mas agora que a China navega frequentemente ao largo da costa leste, as forças armadas da ilha estão a reforçar as defesas nessa área, segundo noticiaram os meios de comunicação social taiwaneses nas... headtopics.com

Em setembro, Taipé registou um número recorde de ataques de caças chineses, após o que denunciou o “assédio militar” da China. Taiwan, para onde o exército nacionalista chinês se retirou após ser derrotado pelas tropas comunistas na guerra civil, é governada de forma autónoma desde 1949, embora a China reivindique a soberania sobre a ilha e admita o uso da força caso a província declare a independência.Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.

