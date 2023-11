Fora da Caixa: Um ‘mar de oportunidades’ nos Açores

Os Açores, as açorianas, os açorianos, são de identidade marítima, portanto, falemos sobre identidade. Esta identidade marítima que formou e forjou o nosso caráter, a nossa personalidade de Ilhéus, tem como referência também uma outra virtualidade que arquipelágica

Por regra, o nosso raciocínio é feito a uma dimensão territorial terrestre e, por isso, sim, no contexto terrestre e demográfico, estamos ultraperiféricos, distantes e de reduzida dimensão. Se ficarmos com este conceito, somos pequenos e inconsequentes.

Fomos desde sempre uma economia e uma sociedade e uma identidade cultural pela sustentabilidade.

determinam uma orientação inequívoca de proteção do nosso mar, pelo menos a 30%, criando áreas de reserva marinha protegidaestamos empenhados também a incluir o nosso Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo regional para futura integração no plano de ordenamento marítimo nacional.

Para além de sermos o fórum ou a plataforma das empresas e das entidades públicas ligadas à economia do mar, somos também, desde o ano passado, a sede mundial da chamada ‘blueteccoasteralliance’, uma aliança de clusters que vão desde os Estados Unidos, do Canadá, do Reino Unido, da Irlanda, França, Espanha, Portugal e Noruega, com cerca de 5000 empresas membros com bastante atividade comum e de partilha de experiências, de meios, de...

