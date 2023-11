Fome em Gaza: pessoas sobrevivem com apenas uma refeição por dia

“As pessoas estão a passar fome. Em Gaza, as pessoas sobrevivem com apenas uma refeição por dia, se tiverem sorte”, afirma o representante do Programa Alimentar Mundial na Palestina, Samer Abdeljaber.Numa altura em que as Organização das Nações Unidas (ONU) voltam a reforçar a urgência de uma pausa humanitária, para garantir a entrada de mantimentos na Faixa de Gaza, o Benjamin Netanyahu admite que Israel não tem tido sucesso em minimizar a morte de civis.

Numa escola gerida pelas Nações Unidas em Khan Younis, em Gaza, as refeições são cozinhadas com a lenha que ainda existe, uma vez que já não há gás para a preparar. “As pessoas estão a passar fome. Em Gaza, as pessoas sobrevivem com apenas uma refeição por dia, se tiverem sorte”, afirma o representante do Programa Alimentar Mundial na Palestina, Samer Abdeljaber. Com as fronteiras fechadas, Gaza vive com a pouca ajuda alimentar que entra no país, sendo por isso que as Nações Unidas não têm dúvidas que dentro de alguns dias a fome será a única escolha para os palestinianos que ali vive

RENASCENCA: Reféns com nacionalidade israelita e portuguesa levados para a Faixa de GazaIdan Shtivi estará entre os três reféns com nacionalidade israelita e portuguesa que se acredita terem sido levados a 7 de outubro para a Faixa de Gaza . Omri Shtivi diz à Renascença que os contactos com as autoridades portuguesas têm partido sempre das famílias das vítimas.

RTPNOTİCİAS: Ministro português lamenta morte de cidadãos em GazaO ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, lamentou a morte de três cidadãos portugueses em Gaza , dos quais dois menores, juntamente com dois familiares, após um bombardeamento realizado pelas forças militares de Israel.

SICNOTİCİAS: Ministro dos Negócios Estrangeiros lamenta morte de cidadãos portugueses em GazaO ministro dos Negócios Estrangeiros lamentou a morte de três cidadãos portugueses em Gaza , dos quais dois menores, juntamente com dois familiares, e pediu a Israel para parar estes bombardeamentos.

SICNOTİCİAS: Presidente de Portugal expressa solidariedade com vítimas civis em GazaO chefe de Estado, que se encontra em Bissau, transmitiu a sua solidariedade com vítimas civis do bombardeamento no sul de Gaza através de uma nota publicada no site oficial da Presidência.

