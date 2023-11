Foi uma vez o SEF. Capítulo 5: Casos polémicos

Lamentamos mas o seu browser não suporta este elemento de audio.Sendo uma entidade que tem a missão de avaliar e decidir sobre a entrada e permanência de estrangeiros em Portugal, é natural que ao longo da sua existência tenha acumulado polémicas.

Em protesto contra a decisão do SEF, Sousé João, o marido, iniciou uma greve de fome à porta do Aeroporto – iniciativa que contou com a adesão de associações de imigrantes e outras ligadas à Igreja Católica, mas sobretudo de diversas figuras de relevo do Partido Socialista.

enquanto nós defendemos uma integração com base no controlo das entradas, a política do PS nesta matéria foi, mais uma vez, que Portugal deve abrir as portas, escancarar as portasAinda na década de 90, outro caso mediático, mas desta vez com implicações sobretudo diplomáticas. headtopics.com

não quero deixar Portugal nunca. Tenho aqui a minha família, os meus amigos, o meu emprego, e se for expulso para outro país será contra a minha vontadeA extradição foi negada em 1994, mas tudo muda dois anos depois, quando tenta embarcar num voo para Caracas com um passaporte falso.

Fernando Gomes, um dos vários ministros da Administração Interna que teve que gerir este caso - e foram pelo menos cinco - reconhecia no ano 2000 que pouco mais se podia fazer: “ Uma autêntica rede de troca de favores, dizia o Ministério Público, que envolvia os vistos Gold, cursos em Angola, tratamento de doentes líbios e concursos públicos viciados. headtopics.com

No SEF, o único envolvido, Manuel Palos, voltou ao trabalho em 2017, quando acabou a medida de coação de suspensão de funções, e depois, em 2019, já absolvido pelo Tribunal, foi reintegrado na carreira de inspetor.

SEF foi extinto às 00:00 de hoje e entra em funções agência das migraçõesVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

SEF foi extinto à meia noite e entra em funções agência das migraçõesSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

SEF foi extinto e entra em funções agência das migraçõesO Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foi extinto hoje às 00:00, entrando em funções a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), que vai suceder a este serviço nas questões administrativas de emissão de documentos para estrangeiros. Consulte Mais informação ⮕

Foi uma vez o SEF. Capítulo 1: A história do Serviço de Estrangeiros e FronteirasA história do SEF mistura-se com os momentos mais marcantes do próprio pais. Consulte Mais informação ⮕

Existem 300 mil processos pendentes no SEFMinistra Adjunta, Ana Catarina Mendes, confirma em entrevista. Consulte Mais informação ⮕

Perguntas e Respostas: SEF é extinto e entra em funções agência para migraçõesO SEF foi extinto hoje às 00:00, dia em que entra em funções a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, que vai suceder a este serviço nas funções administrativas de emissão de documentos para estrangeiros. Consulte Mais informação ⮕