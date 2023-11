Foi uma vez o SEF. Capítulo 4: Vertente internacional

Em mais de uma dezena de organizações internacionais, seja do ponto de vista político ou técnico, não só como representante nacional para a imigração e asilo, mas também através da participação em inúmeros grupos de alto nível, diálogos, protocolos e processos regionais, projetos e parcerias bilaterais, comités, grupos de peritos, e ainda a presença física em países de origem das nossas principais...

É também ao serviço destas organizações, que o SEF marcou nos últimos anos cada vez mais presença em missões conjuntas – a maior parte delas relativas às crises humanitárias nas fronteiras Sul e Leste da Europa.

“a pessoa que tem legitimidade de entrar e circular livremente, o possa fazer da forma mais fácil e com menos entraves possível”,“toda a pequenina parte de uma fronteira externa que cada país tem é, na realidade, uma responsabilidade da fronteira completa da União Europeia. headtopics.com

“especialização em determinadas matérias, como por exemplo a área dos vistos, do asilo, e das fronteiras”, e que fez com que alguns dos elementos “fizessem carreira internacional”José Van Der Kellen destaca igualmente o retorno que esse trabalho externo teve no desenvolvimento do próprio SEF, porque

A Europol, em coordenação com várias autoridades nacionais – entre as quais o SEF –, identificou e começou a estudar a forma como “Neste momento a Frontex tem bastantes operações, que vão desde Espanha a Finlândia. Tem operações terrestres, marítimas e aéreas, só no que diz respeito ao controlo de fronteiras, mas também organiza operações de retorno e atividades no combate ao crime organizado transfronteiriço”“da conjugação de vários critérios, a começar pela análise de risco. headtopics.com

