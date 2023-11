Foi uma vez o SEF. Capítulo 2: Investigação e Fiscalização

Lamentamos mas o seu browser não suporta este elemento de audio.

E era fundamental que isso acontecesse. Nessa altura as fronteiras continuavam a cargo da Guarda Fiscal, tutelada pelo Ministério das Finanças, e a investigação de crimes cometidos por estrangeiros calhava à polícia que tivesse a área de jurisdição.“Era feita por alguns elementos da PSP que tinham sido destacados para o serviço, e que já vinham de trás.

“A conceção do curso foi toda feita internamente, também com base nalguma experiência que eu já tinha da Judiciária. Mas com muitas diferenças nas disciplinas a ministrar. Na investigação criminal seriam muito equivalentes, mas outras eram totalmente distintas, e isso fui buscar aqui e acolá”, sublinha. headtopics.com

Daniel Sanches recorda ainda algumas das primeiras apostas, como o domínio das línguas – nessa altura ainda apenas o inglês e o francês –, mas também “Os dois primeiros cursos foram separados por apenas nove meses, foram quase irmãos, e foram preencher na totalidade o aeroporto de Lisboa”.aos do segundo curso: ‘senta-te aqui ao meu lado que vais aprender como é que se faz controlo de imigração’.

Aos poucos o SEF transformou-se num órgão de polícia criminal perfeitamente integrado e respeitado, porque Paulo Torres lembra-se bem do tipo de crime que Portugal começou a enfrentar em meados da década de 90, até porque esteve envolvido na investigação de alguns desses grupos. headtopics.com

