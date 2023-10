Foi atingido por baleia em alto mar e sobreviveu para contar a história (VÍDEO)

Um homem que praticava wingfoil na zona de Mona Vale, nos arredores de Sidney, na Austrália, escapou ileso depois de ser atingido por uma baleia-jubarte.“ Veio à superfície e atingiu-me em cheio. Provavelmente arrastou-me uns 6 ou 9 metros para baixo. Pensei que tinha morrido. Foi então que senti o meu leash soltar-se.

O praticante de wingfoil (modalidade semelhante ao windsurf ou kitesurf) acredita que o tamanho reduzido do animal, por se tratar de uma cria de baleia-jubarte (em idade adulta podem atingir os 16 metros) foi um fator decisivo para que tenha sobrevivido.

