FNAM diz que Pizarro 'ainda não foi capaz de um acordo digno'

FNAM alude a"artimanhas escondidas nas cláusulas". Depois de mais de nove horas de reunião iniciada na tarde de domingo, os trabalhos foram suspensos até à próxima terça-feira, às 14h30, data em que o Ministério da Saúde ficou de apresentar por escrito mais uma contraproposta.

O resultado vai ter de ser"convincente e não pode defraudar as expectativas dos médicos e da população" e tem de existir vontade política em resolver"a situação catastrófica que se vive no SNS", indica a estrutura sindeical em comunicado.

"Qualquer perda de direitos, que coloque médicos e doentes em risco, vai ser recusada liminarmente pela FNAM. headtopics.com

A FNAM afirma manter as suas formas de luta, o apoio a todos os médicos que entreguem as declarações de indisponibilidade para não fazer mais trabalho suplementar para além do limite anual das 150 horas, a greve dos dias 14 e 15 de novembro, as manifestações locais no dia 14 e a ida a Bruxelas para reunir com os eurodeputados e a comissária para a Saúde, Stella Kyriakides, de forma a apresentar um retrato da situação da Saúde em...

