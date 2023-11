FNAM. 'Acordo só não acontece se o Governo não tiver vontade política'

UE pede envio sem obstáculos de ajuda humanitária para GazaSindicatos dos médicos estão reunidos com o Governo para novas negociações. SIM diz que a mudança está"está nas mãos do ministro da Saúde"Os sindicatos médicos que estão agora reunidos com o ministro da Saúde mostram-se disponíveis para chegar a acordo, mas consideram que o Governo tem de melhorar as propostas durante a reunião desta tarde.

"Pela Federação Nacional dos Médicos, esse acordo só não acontece se o Governo não tiver vontade política para chegar a acordo", disse Joana Bordalo e Sá aos jornalistas, à entrada para a reunião que decorre esta tarde no Ministério da Saúde, em Lisboa.

"Recebemos a contraproposta do Governo às 00:36 de hoje, o que demonstra a falta de competência e de diligência a que já estamos habituados há 18 meses, o que mostra que o Governo não quer resolver a situação", disse a sindicalista, vincando que os dois maiores sindicatos médicos até apresentaram uma contraproposta pronta a assinar. headtopics.com

"Juntamente com o Sindicato Independente dos Médicos (SIM), apresentámos uma proposta com um articulado jurídico, prontinha para assinar, mas o que nos enviaram é só um princípio de acordo que não revê as situações necessárias para os médicos estarem no Serviço Nacional de Saúde (SNS), e a forma como querem implementar os nossos três pontos são perfeitamente inaceitáveis", acrescentou.

O que o Governo quer, disse Joana Bordalo e Sá,"não é um verdadeiro faseamento , é uma moeda de troca, pedem mais trabalho para essa reivindicação ser aceite, e a contraproposta do Governo é omissa sobre os salários". headtopics.com

Carta de candidatura de Portugal, Espanha e Marrocos oficialmente apresentadaA FIFA j&225; atribuiu a organiza&231;&227;o do Mundial 2030 a esta candidatura. Consulte Mais informação ⮕

Protesto 'histórico' por cessar-fogo em Gaza termina com dezenas de detidos em Nova IorqueManifesta&231;&227;o consistiu numa “ocupa&231;&227;o hist&243;rica” da principal esta&231;&227;o de comboios da cidade. Consulte Mais informação ⮕

TAP. IL acompanha preocupação de Presidente da República sobre transparênciaBernardo Blanco acompanha tamb&233;m a preocupa&231;&227;o de Marcelo Rebelo de Sousa quanto &224; quest&227;o da aliena&231;&227;o ou aquisi&231;&227;o de ativos ainda antes da privatiza&231;&227;o. Consulte Mais informação ⮕

Às escuras. Corte nas comunicações 'dificulta a assistência humanitária” a GazaCom a destrui&231;&227;o de cabos e torres de telecomunica&231;&245;es na sexta-feira, Israel cortou a r&233;stia de liga&231;&227;o entre Gaza e o resto do mundo - depois de j&225; ter cortado eletricidade, &225;gua e g&225;s. Consulte Mais informação ⮕

Distrito do Porto sob aviso amarelo devido à agitação marítima e fortes rajadas de ventoCircula&231;&227;o autom&243;vel e pedonal est&225; fechada na Avenida Dom Carlos I, junto ao forte de S&227;o Jo&227;o da Foz. Consulte Mais informação ⮕

Área de suporte do Castelo de Santa Maria da Feira aluiu durante a madrugadaZona estava a ser intervencionada para consolida&231;&227;o estrutural e reabilita&231;&227;o da muralha do Pa&231;o do Castelo de Santa Maria da Feira. Consulte Mais informação ⮕