FMI considera vender ouro em caso de emergência

A diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, apontou na terça-feira que a possibilidade de a sua instituição vender ouro para responder a emergências "está sobre a mesa", se bem que não recolha consenso. "É um tema sobre o qual alguns dos nossos membros acreditam firmemente que vender ouro é apenas o último recurso em caso de emergência imprevista.

Há muitos que dizem `vendamos outo` e outros que contrapõem `esperem um minuto, não nos precipitemos`, afirmou Georgieva, durante um encontro do Centro para o Desenvolvimento Global. A dirigente do FMI acrescentou que a discussão sobre o assunto está a ser construtiva e que a possibilidade de vender "está sobre a mesa". O FMI recorda, na sua página na internet, que é um dos maiores possuidores de ouro do mundo, com 2.814,1 toneladas métrica

