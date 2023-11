Flores e Corvo: as duas ilhas mais ocidentais dos Açores

Tão juntas, tão cúmplices e complementares e, no entanto, tão diferentes. Flores e Corvo são as duas ilhas mais ocidentais dos Açores, os extremos longínquos do território europeu, mas também um repositório imaculado de beleza e riqueza natural. Diferente e único, chega-se e pasma-se! Uma surpresa que aniquila de imediato a ideia de isolamento e lugar remoto, que logo se transforma numa inexplicável sensação de aconchego e vontade de descoberta

RTPNOTİCİAS: Astronautas preparam-se para a Lua nos AçoresPela primeira vez, Portugal recebe uma missão de treino para astronautas que simula o ambiente lunar.

CMJORNAL: Presidente da Assembleia da República diz que Açores 'são um dos melhores laboratórios do mundo'Augusto Santos Silva iniciou na quarta-feira uma visita de quatro dias ao arquipélago.

RTPNOTİCİAS: Governo dos Açores vai investir 114,8 milhões de euros em obras públicas em 2024O Governo dos Açores vai investir 114,8 milhões de euros nas obras públicas, em 2024, o que representa 44% do investimento da responsabilidade da Secretaria do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, anunciou hoje a sua titular, Berta Cabral.

CMJORNAL: Açores com avisos amarelos por causa da agitação marítimaAlertas vigoram entre esta sexta-feira e domingo.

CMJORNAL: Prisão preventiva para homem de 26 anos detido nos Açores na posse de heroínaHomem tinha em posse 110 doses de heroína.

OBSERVADORPT: Prisão preventiva para homem de 26 anos detido nos Açores na posse de heroínaUm homem ficou em prisão preventiva depois de ter sido detido na posse de 110 doses de heroína. O suspeito vendia droga sintética a vários indivíduos em tratamento de dependências.

