Fixar a prestação da casa agrava valor total do empréstimo

O regime que permite fixar a prestação do crédito à habitação por dois anos entra em vigor esta quinta-feira, 2 de novembro.O presidente do BPI considera que só devem aderir ao regime que permite fixar a prestação do crédito à habitação os clientes com dificuldades económicas imediatas.

O presidente do BPI disse que o banco espera que, logo nos primeiros dias de novembro, apareça um"número significativo de pessoas pelo menos a fazer perguntas e pedir simulações" sobre este regime aprovado pelo Governo.Em 02 de novembro, entra em vigor a lei pela qual as famílias podem pedir ao banco que a sua prestação do crédito habitação seja fixa por um período de dois anos e por um valor mais baixo do que o atual.

Por exemplo, se a prestação 'original' do crédito seria calculada tendo em conta os 4,1% da Euribor a seis meses já na nova prestação (com o desconto de 30%) o indexante passa a ser de 2,85%. Esse montante será somado à dívida do empréstimo e os clientes terão de pagar mais à frente (após o fim dos dois anos do mecanismo e dos quatro anos em que a prestação regressa ao valor 'normal'), sendo que, nessa altura, se somará a taxa de juro que então estiver em vigor. headtopics.com

"É muito útil para as famílias com taxas de esforço muito elevadas. É como um custo de oportunidade de ter liquidez imediata", afirmou o economista, acrescentando, contudo, que para as famílias que podem pagar a prestação atual"não justifica aderir a este mecanismo porque tem um custo acrescido no total" e até poderão conseguir melhores condições numa reestruturação com o banco.

