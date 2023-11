Fixação da prestação. 'Quem tem dificuldades vai pagar o alívio mais à frente'

O presidente do BPI aponta que a medida anunciada pelo Ministério das Finanças agrava o valor pago pelo crédito à habitação e que apenas os clientes com dificuldades devem aderir ao regime.O presidente do BPI considerou hoje que devem aderir ao regime que permite fixar a prestação do crédito à habitação apenas os clientes com dificuldades pois, apesar do alívio imediato, há um agravamento no valor total pago pelo crédito.

"No momento atual faz sentido aderir mas é importantes ponderar para aqueles que não tenham essa necessidade, porque a fatura vai aparecer mais frente", explicou na conferência de imprensa de apresentação dos resultados até setembro (lucros de 390 milhões de euros, mais 35% em termos homólogos).

Em 02 de novembro, entra em vigor a lei pela qual as famílias podem pedir ao banco que a sua prestação do crédito habitação seja fixa por um período de dois anos e por um valor mais baixo do que o atual. A redução da prestação acontece porque, no seu cálculo, é contabilizada uma taxa de juro implícita que não ultrapasse os 70% da Euribor a seis meses. headtopics.com

Por exemplo, se a prestação"original" do crédito seria calculada tendo em conta os 4,1% da Euribor a seis meses já na nova prestação (com o desconto de 30%) o indexante passa a ser de 2,85%. Esse montante será somado à dívida do empréstimo e os clientes terão de pagar mais à frente (após o fim dos dois anos do mecanismo e dos quatro anos em que a prestação regressa ao valor"normal"), sendo que, nessa altura, se somará a taxa de juro que então estiver em vigor.

Em declarações à Lusa, em meados de outubro, o economista da Deco Nuno Rico confirmou que"no total vão pagar mais" pelo crédito os clientes que aderirem ao mecanismo.

