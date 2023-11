Fixação da prestação pode agravar em três mil euros valor total pago por crédito de 150 mil

Segundo a simulação da Deco/Proteste para a Lusa, um empréstimo de 150 mil euros a 30 anos, com um spread (margem comercial do banco) de 1,25% e indexado à Euribor a seis meses, tem uma prestação atual de 831,09 euros e, aderindo à moratória, passará a pagar 722,28 euros, ou seja, pagará menos 108,82 euros por mês.

No total do crédito, a Deco/Proteste indica que o custo adicional em juros, no total do contrato, de um cliente com este crédito aderir à moratória é de 3.082,13 euros.Já um empréstimo de 250 mil euros a 35 anos, com um spread (margem comercial do banco) de 1% e indexado à Euribor a 12 meses tem atualmente uma prestação de 1.285,58 euros e aderindo à moratória passará a 1.

No total deste crédito, a Deco/Proteste indica que o custo adicional de um cliente com este crédito aderir à moratória é de 6.738,37 euros. Por exemplo, se a prestação"original" do crédito for calculada tendo em conta os 4,1% da Euribor a seis meses já na nova prestação (com o desconto de 30%) o indexante passa a ser de 2,85%.

"É muito útil para as famílias com taxas de esforço muito elevadas. É como um custo de oportunidade de ter liquidez imediata", afirmou à Lusa o economista da Deco/Proteste Nuno Rico, acrescentando, contudo, que para as famílias que podem pagar a prestação atual"não justifica aderir a este mecanismo porque tem um custo acrescido no total".

