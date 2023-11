Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente aAutorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a

Regime que permite fixar a prestação do crédito à habitação por dois anos entra em vigor esta quinta-feira. João Pedro Oliveira e Costa, do BPI, defende que deve aderir "quem tem dificuldades e não os restantes" pois "vão pagar este alívio agora mais à frente" e capitalizando os juros. headtopics.com

O presidente do BPI disse que o banco espera que, logo nos primeiros dias de novembro, apareça um"número significativo de pessoas pelo menos a fazer perguntas e pedir simulações" sobre este regime aprovado pelo Governo.

Na apresentação da medida, o ministro das Finanças, Fernando Medina, disse que o mecanismo tem uma"cláusula de salvaguarda" para que haja"sempre pagamento integral dos juros nesse período " e não aumente o capital em dívida das famílias.Segundo disse à Lusa a associação de defesa do consumidor Deco, para quem aderir a este regime o valor total pago pelo empréstimo será agravado. headtopics.com

O montante correspondente à diferença entre a prestação devida e a prestação paga é diferido no equivalente em capital.

Fixação da prestação agrava valor pago pelo crédito à habitação diz Presidente do BPIO presidente do BPI considerou hoje que devem aderir ao regime que permite fixar a prestação do crédito à habitação apenas os clientes com dificuldades pois, apesar do alívio imediato, há um agravamento no valor total pago pelo crédito. Consulte Mais informação ⮕

Fixação da prestação agrava valor pago pelo crédito à habitaçãoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Fim de regime fiscal para não residentes: injusto ou pouco eficaz?Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Mal posso esperar para ver as nossas próprias máfiasJoão Aroso, CEO da Leadzai Consulte Mais informação ⮕

Tenista João Sousa vence na qualificação do ‘challenger’ de IsmaningVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

João Mota estreia uma comédia de ShakespeareComédia é escrita em registo de farsa. João Grosso, Maria Ana Filipe e Margarida Cardeal são protagonistas. Consulte Mais informação ⮕