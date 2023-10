Fiscalista garante: preços dos alimentos vão subir 12% em 2024

Fiscalistas analisam à lupa a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, desde o fim do IVA Zero ao aumento do IUC, revisão dos escalões do IRS e o potencial agravamento do IMI, que"seria um tiro no pé" face à crise na habitação.O preço dos alimentos vai subir 12% a partir de janeiro.

Carlos Lobo avalia de forma positiva a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2024 (OE 2024). Considera contudo que é demasiado “voluntariosa e excessiva “em vários aspetos. É o que acontece com o anunciado aumento do IUC para os automóveis anteriores a 2007 e para os motociclos matriculados desde 1992, medida que afetará 3 milhões de carros e 500 mil motas.

“A meu ver, a questão que se deve colocar não é saber se o limite dos 25 euros vale ou não para os anos que aí veem. A questão é o impacto social desta medida. E aqui julgo que o Governo devia fazer um esforço adicional. headtopics.com

“Tal como está, na altura da votação na especialidade, votaria contra. Agora o que eu acho é que isso não vai acontecer porque a medida vai ser alterada. E quando se centra a análise de um orçamento, peço desculpa pela graça, mas o orçamento era o orçamento pipi ,agora é o orçamento popó, não sei se vão continuar nas declinações assim, podemos chegar a coisas de mau gosto. Acho curtíssimo.

”Julgo que este orçamento tem dois grandes méritos. O primeiro assenta sobre uma conversão da esquerda às contas certas. Isso é importante .É um património que é ganho. E, no imediato, também tem o mérito de tirar o tapete à direita. Mas julgo que isso é importante para se construírem soluções com cabeça, tronco e membros na área fiscal. headtopics.com

Governo investe 105 milhões de euros em modernização e competências digitais no ensino superiorNeste &226;mbito, est&225; ainda prevista a cria&231;&227;o do Conselho Nacional de Inova&231;&227;o Pedag&243;gica no Ensino Superior, enquanto "entidade permanente na promo&231;&227;o da inova&231;&227;o pedag&243;gica e da forma&231;&227;o pedag&243;gica para doentes de ensino superior". Consulte Mais informação ⮕

GNR de Viseu apreende 170 peças de vestuário contrafeito avaliado em mais de 6 mil eurosMegaopera&231;&227;o teve v&225;rias frentes, da fiscaliza&231;&227;o rodovi&225;ria &224; apreens&227;o de vestu&225;rio contrafeito e identifica&231;&227;o de acessos ilegais &224; rede el&233;trica. Consulte Mais informação ⮕

Família despejada em Lisboa vai passar a noite num Alojamento LocalNo entanto, amanh&227;, voltar&227;o a ficar sem solu&231;&227;o habitacional. Consulte Mais informação ⮕

Venda da Efacec à Mutares deverá estar concluída a 31 de outubroAs condi&231;&245;es finais da empresa alem&227; ter&227;o sido cumpridas. Consulte Mais informação ⮕

Florentino perdeu espaço no Benfica. Roger Schmidt explica porquêM&233;dio portugu&234;s ainda n&227;o convenceu o treinador, que tem esta &233;poca mais op&231;&245;es &224; disposi&231;&227;o para o meio-campo. Consulte Mais informação ⮕

Hipermercado em Guimarães condenado a indemnizar criança ferida no parque infantilO propriet&225;rio do centro comercial alegou que cumpriu todas as regras e medidas de seguran&231;a que lhe eram exig&237;veis e que o acidente se deveu, &250;nica e exclusivamente, ao facto de a crian&231;a n&227;o ter cumprido com as recomenda&231;&245;es fornecidas para a utiliza&231;&227;o do espa&231;o de divers&227;o. Consulte Mais informação ⮕