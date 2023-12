Finlândia sob ameaça de Putin, França e Alemanha reforçam presença militar nos Bálticos: o momento é de tensão e 'há razão para preocupação'. Em áreas estratégicas dos países bálticos, tropas alemãs e francesas começam a instalar-se. Adensam-se os receios de que Putin venha a aventurar-se em novos territórios, e as ameaças à Finlândia são para levar a sério. Isso defendem os analistas de estratégia e segurança consultados pelo Expresso.

Harry Halem, investigador de Defesa do Instituto Yorktown, dos EUA, alerta: 'A Rússia alargou enormemente a sua produção militar. Se a Ucrânia não estiver integrada no sistema de segurança do Atlântico, Moscovo atacará novamente'. Os alarmes tocam, mas só os republicanos, nos Estados Unidos, se recusam a ouvir. Com as atenções viradas para a guerra no Médio Oriente, e desviadas da Ucrânia, Moscovo indica que vários outros territórios poderão estar em risc





