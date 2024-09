Finanças lançam alerta para fraude com o IRS . Atraso do Fisco abre porta aos criminososNovas tentativas de fraude estão a ganhar expressão nos últimos dias, quando ainda há quem aguarde pelo reembolso do IRS do ano passado e milhares podem estar, por isso, mais suscetíveis à ação dos criminosos.

Novas tabelas de retenção na fonte asseguram mais dinheiro ao fim do mês.

Autoridade Tributária e Aduaneira apreende 240 quilos de cocaína em SinesAtendendo &224; an&225;lise de risco local, o contentor foi selecionado para um controlo n&227;o intrusivo, atrav&233;s de equipamentos "scanner", tendo sido determinado que fosse aberto.

Autoridade Tributária e Aduaneira apreende 240 quilos de cocaína no Porto de SinesDroga foi encontrada em contentor proveniente do continente americano e tinha como destino outro país europeu. Autoridade Tributária e Aduaneira entregou material apreendido à Polícia Judiciária.

João Duque: Apesar de alívio no IRS, receita das finanças públicas 'está a correr bem'O comentador da Renascen&231;a sublinha um quadro de conforto or&231;amental.

IRS Jovem deixa contas públicas em défice em 2026, alerta Conselho das Finanças PúblicasO Conselho das Finan&231;as P&250;blicas fez as contas e avan&231;a que o IRS Jovem, uma medida do Governo de Lu&237;s Montenegro, vai interromper tr&234;s anos consecutivos de excedente or&231;amental. Em 2026, o pa&237;s ter&225; de novo saldos negativos, com um d&233;fice de 0,2%.

CTT em Odivelas detetam encomenda com 150 mil euros em notas falsasAutoridade Tributária foi acionada.

Fisco alerta para novo falso email sobre suposta resposta a questões colocadas pelo e-balcao'Mensagens são falsas e devem ser ignoradas', refere Autoridade Tributária e Aduaneira.

