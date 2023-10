Finanças já deram instrução para IGF fazer auditoria às contas da TAP, mas não libertaram relatório sobre privatização

O Ministério das Finanças já emitiu um despacho para a Inspeção-Geral de Finanças (IGF) avançar com a auditoria à TAP nos termos em que ficou recomendada no relatório final da comissão parlamentar de inquérito (CPI) à gestão da companhia aérea.

Uma das recomendações aprovadas por iniciativa do PCP foi a realização “com carácter de urgência” de uma inspeção e auditoria através da IGF às contas da TAP SGPS e SA no sentido de “apurar cabalmente todos os pagamentos e contratos relacionados com os negócios de compra e atividade da TAP Manutenção e Engenharia Brasil, os pagamentos feitos pelo grupo TAP à Airbus, às empresas de David Neeleman e ao próprio, à...

Na resposta dada esta sexta-feira a uma pergunta enviada pelo Observador há mais de um mês, fonte oficial indica que o “Ministério das Finanças está a prosseguir as diligências necessárias e da sua competência, por forma a que as recomendações do relatório da CPI à TAP sejam devidamente concretizadas. headtopics.com

