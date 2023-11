Fim do SEF e início do AIMA: no primeiro dia pediu-se 'paciência'

Ao abrir da porta, uma funcionária pediu aos imigrantes que esperavam por atendimento que tivessem"paciência" porque os procedimentos são novos. Para o presidente da AIMA é preciso"criar condições para resolver os problemas das pessoas".

Passavam cinco minutos da hora marcada, quando as portas do AIMA foram abertas. Os imigrantes que aguardavam à porta, foram surpreendidos por um pedido de uma das funcionárias: “Vou pedir que tenham a máxima paciência connosco, porque isto ainda está muito novo. Vamos ter chamar as pessoas que estão agendadas, nós temos muito poucos funcionários connosco porque houve uma redistribuição e uns saíram. Estamos com a nossa capacidade de atendimento muito reduzida”, disse uma funcionária aos imigrantes que esperavam.

Com 347 mil processos pendentes, a prioridade vai para os casos de reagrupamento familiar. A extinção do SEF estava prevista no programa de Governo, mas só avançou depois da O Governo promete a contratação de mais funcionários, a criação de mais dez postos de atendimento e um centro multidisciplinar para o acolhimento e integração de refugiadosA Agência para a Integração, Migrações e Asilo entrou em funções este domingo. Para Luís Goes Pinheiro, resolver estes pendentes é o maior desafio.Mais de 82 mil controlos nas fronteiras aéreas e mais de 11. headtopics.com

O processo de extinção do SEF tem data marcada para 29 de outubro e as competências deste serviço de segurança vão ser transferidas para sete organismos.O Presidente da República promulgou hoje o diploma da orgânica da Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros, criada no âmbito da extinção do SEF e que vai funcionar no Sistema de Segurança Interna.

Fim do SEF aproxima-se com (muitas) dúvidas por esclarecerSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Chega recebido em Belém na quarta-feira com TAP e fim do SEF na agendaO Chega vai ser recebido pelo Presidente da República na quarta-feira com a TAP e a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras na agenda, disse hoje André Ventura, acusando o Governo de 'irresponsabilidade' nos dois temas. Consulte Mais informação ⮕

Chega recebido em Belém na quarta-feira com TAP e fim do SEF na agenda'País não pode esperar para enfrentar os desafios que, neste momento, se colocam', vincou o preisdente do partido. Consulte Mais informação ⮕

Chega recebido em Belém na quarta-feira com TAP e fim do SEF na agendaAndré Ventura defende que os dois temas são 'uma sombra que se abate sobre Portugal, nos seus vários domínios, de mobilidade e de segurança'. Consulte Mais informação ⮕

Ventura recebido em Belém na quarta-feira com TAP e fim do SEF na agendaLíder do Chega acusou o Governo de “irresponsabilidade” quanto à extinção do SEF, à criação da nova Agência para a Integração, Migrações e Asilo e à privatização da TAP. Consulte Mais informação ⮕

Chega recebido em Belém na próxima semana, na bagagem leva TAP e fim do SEFSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕