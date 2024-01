Fim do IVA zero em Portugal

A medida do IVA zero (0%), que hoje, 4 de janeiro, chega ao fim, foi desenhada e entrou em vigor a 18 de abril do ano passado, quando o grande tsunami da inflação cobriu a economia portuguesa (e a outras por essa Europa e Mundo fora), enraizando-se nos preços dos bens e serviços, com maior gravidade nos preços dos alimentos e bens de primeira necessidade.

No global, os cerca de oito meses e meio em que vigorou o IVA zero podem ter significado um alívio fiscal global de 550 milhões de euros, se os números do governo estiverem corretos. Dá, teoricamente, menos 55 euros em IVA por habitante (cerca de dez milhoes de pessoas), segundo contas do Dinheiro Vivo (DV). Entre o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022, e setembro desse ano, o preço do barril de petróleo Brent ultrapassou e persistiu na maior parte do tempo em níveis que ultrapassaram os 100 dólares por barri





