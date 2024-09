Fim da Hegemonia Bayern: Leverkusen Surpreende e Kompany Chega ao Munique

Durante muitos anos, mais concretamente uma década, a Bundesliga não passou de um campeonato onde eram 11 contra 11 e no final ganhava o Bayern. Não era por isso que passava a ser uma competição menos atrativa, pelo contrário, mas a previsibilidade do vencedor era demasiado evidente perante várias outras formações que tentavam ser as melhores extra Bayern para assegurarem lugar nos grupos da Champions.

Com Raphael Guerreiro titular como um falso lateral direito que com bola avança para o meio-campo mais por dentro tendo Olise a dar largura e Kimmich a recuar para uma linha de três no início de construção e João Palhinha de novo no banco, o Bayern entrou a assumir por completo o encontro, remetendo o Bayer ao seu meio-campo, a ter 70% de posse e a fazer alguns remates perigosos por Guerreiro e Olise.

A primeira parte confirmou o que se esperava, o segundo tempo começou da melhor forma e só com muita dose de azar pelo meio o Bayern não conseguiu a reviravolta, com Gnabry a rematar de primeira ao poste após cruzamento de Kane eQuando Wirtz tocava na bola, o futebol dos visitantes melhorava a olhos vistos mas com um problema – tocava pouco.

Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Bundesliga Bayern De Munique Bayer Leverkusen Xabi Alonso Vincent Kompany

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



observadorpt / 🏆 17. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Campeão Bayer Leverkusen volta a perder na Bundesliga 35 jogos depois'Farmacêuticos' desperdiçam vantagem de dois golos.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Orçamento 2025: Governo 'otimista' não contesta fim das portagens nas ex-SCUT, PS 'disponível' pede tempoDepois de um dia de reuniões com os partidos, Pedro Duarte anunciou que até ao fim da semana Governo e PS devem voltar a falar. Os socialistas pediram tempo para afinarem propostas tendo em conta os dados macroeconómicos

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

'Estamos a destruir o mundo': Papa Francisco apela ao fim das guerras 'enquanto ainda há tempo'Palavras do Sumo Pontífice constam de uma mensagem preparada para o encerramento em Paris dos encontros pela paz promovido da Comunidade de Santo Egídio.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Orçamento 2025: Governo 'otimista' não contesta fim das portagens nas ex-SCUT, PS 'disponível' pede tempoDepois de um dia de reuniões com os partidos, Pedro Duarte anunciou que até ao fim da semana Governo e PS devem voltar a falar. Os socialistas pediram tempo para afinarem propostas tendo em conta os dados macroeconómicos

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Orçamento 2025: Governo 'otimista' não contesta fim das portagens nas ex-SCUT, PS pede tempoDepois de um dia de reuniões com os partidos, Pedro Duarte anunciou que até ao fim da semana Governo e PS devem voltar a falar. Os socialistas pediram tempo para afinarem propostas tendo em conta os dados macroeconómicos

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Lucília Gago Afirma Que Seu Tempo À Frente Do Ministério Público Chegou ao FimEm seu último discurso como procuradora-geral da República (PGR), Lucília Gago destacou os resultados alcançados durante seu mandato, ressaltando a prioridade em melhorar o desempenho do Ministério Público. Ela também abordou questões como o déficit de magistrados e a necessidade de especialização na carreira.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »