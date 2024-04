Filmes indígenas brasileiros são exibidos em Lisboa

Cerca de uma dezena de filmes produzidos e realizados por comunidades indígenas do Brasil vão ser exibidos esta semana na Culturgest, em Lisboa, num ciclo intitulado 'Câmera-Corpo'. O ciclo, previsto para quinta e sexta-feira, mostrará filmes, entre curtas e longas-metragens, realizados por povos indígenas como os krahôs, os ianomâmis e os guaranis e que retratam modos de vida, rituais, a espiritualidade, a relação com a natureza e a defesa do território.

Entre as obras a apresentar está 'Ketwajê' (2023), feito por um grupo de jovens cineastas krahô, Metuwajê — Guardiões da Cultura, com o Coletivo Beture, e que regista um ritual de iniciação de crianças e adolescentes que se tornam adultos guerreiros. Outro dos filmes intitula-se 'Coração da Terra' (2023), documentário de Alberto Alvares e José Cury no território Yvy Pyte, considerado sagrado para o povo guarani

