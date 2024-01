Filme premiado conta a história de Bella Baxter

(2023). Sem deixar ninguém indiferente, na crítica e na audiência, a longa-metragem tem feito furor: já soma mais de 300 nomeações a prémios, 63 dos quais venceu. Recentemente, ganhou dois Globos de Ouro: Melhor Filme de Comédia ou Musical e Melhor Actriz de Comédia ou Musical, para Emma Stone.

relata – com uma narrativa diferenciada e poética – a maravilhosa história de Bella Baxter (Emma Stone), uma jovem peculiar que ganha vida pela mente (e mãos) do brilhante, embora pouco ortodoxo, cientista Godwin Baxter (Willem Dafoe). No meio da tragédia e da morte, a esperança (possível) é devolvida a Bella, que tem uma segunda oportunidade, quando uma experiência combina o corpo de uma mulher que se suicidou com o cérebro de um bebé. Descoordenada e deslocada, Bella tem uma curiosidade insaciável pelo mundo que a rodeia e, como tal, decide fugir com o advogado Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo





Publico » / 🏆 7. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Filme "Rosinha e Outros Bichos do Mato" desperta questões sobre o passado colonial de PortugalA partir da investigação aos arquivos da Exposição Colonial de 1934, o Filme Antena 1"Rosinha e Outros Bichos do Mato" desperta questões ligadas a um passado recente e aos mitos criados pelo Estado Novo.

Fonte: antena1rtp - 🏆 22. / 51 Consulte Mais informação »

André Ventura avisa militantes que conta com todos da direita para derrotar o PS de Pedro Nuno SantosAndré Ventura encerrou a VI Convenção do Chega e abriu a campanha eleitoral com a promessa de derrotar o PS de Pedro Nuno Santos. O líder do Chega afirmou estar preparado para ser primeiro-ministro e destacou a corrupção como palavra-chave. Ventura também incentivou a abertura do partido a membros de outros partidos de direita.

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Líderes rumam a Davos para tentar “reconstruir a confiança”Incerteza geopolítica e económica vai ser pano de fundo da 54ª reunião do Fórum Económico Mundial, que começa na segunda-feira e que conta com a presença de vários líderes portugueses.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Alunos do secundário vão experimentar previamente as plataformas dos exames nacionais digitaisO ministro da Educação revelou hoje que alunos do secundário vão experimentar previamente as plataformas dos exames nacionais digitais, provas que terão em conta o tempo necessário para resolver itens naquele formato.

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Chef Marlene Vieira: uma carreira de sucesso na culináriaAos 42 anos, conta com uma experiência profissional de 30. Chef reconhecida nacional e internacionalmente, Marlene Vieira já passou por vários restaurantes e hotéis de renome, assim como pelo restaurante Alfama, em Nova Iorque, tendo os seus pastéis de nata sido elogiados pelo New York Times.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Presidente da comissão de acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência faz um balanço do que já foi feito e o que falta fazerPresidente da comissão de acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência faz um balanço do que já foi feito e o que falta fazer. E garante: “É essencial acelerar o ritmo de pagamentos e de concretização”. Tendo em conta os últimos dados sobre o que já foi feito do PRR, pensa que Portugal está num bom caminho?

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »