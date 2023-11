Filme da RTP e de Francisco Manso premiado no Montreal Independent Film Festival

O filme, dirigido por Francisco Manso, tem por referência o livro"Timor na II Guerra Mundial - Diário do Tenente Pires" (2007), do historiador António Monteiro Cardoso (1950-2016), e como fio condutor a vida do oficial português Manuel Pires, então administrador de Baucau, que tentou retirar o maior número possível de timorenses, portugueses e australianos do território, face à entrada das forças japonesas.

A obra retrata"uma história esquecida, de coragem, de sacrifício sobre-humano, que envolveu uma aliança inédita entre timorenses, australianos e portugueses, que souberam ultrapassar as suas diferenças culturais, unindo-se contra um inimigo comum", indica a apresentação da obra."São factos reais que retratam uma faceta muito pouco conhecida.

Estima-se que entre 50 mil e 70 mil pessoas tenham morrido diretamente devido à guerra e outras devido à fome, às doenças e aos trabalhos forçados a que foram obrigadas pelas forças ocupantes. O filme procura retratar o que o realizador diz ter sido uma"tragédia de proporções incalculáveis", incluindo"zonas de proteção japonesa criadas em Liquiçá e Maubara, que eram campos de concentração terríveis onde não havia o que comer, onde morreram imensas pessoas em condições subumanas".

O ator Marco Delgado encarna o papel do tenente Manuel Pires. Maya Booth, António Pedro Cerdeira, Soraia Tavares, Elmano Sancho, Luís Esparteiro, Virgílio Castelo, Joaquim Nicolau, Vítor Norte, além dos brasileiros José de Abreu e Chico Diaz fazem parte de um elenco de mais de 70 atores, incluindo timorenses, japoneses e chineses.

