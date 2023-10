Filipe Martins apela a Casa Pia 'próximo da perfeição' para bater Benfica

O Casa Pia terá de aliar competência, qualidade, eficácia e organização defensiva para poder almejar conquistar pontos na visita ao Benfica, da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol, afirmou esta sexta-feira o treinador Filipe Martins.

Temos de ser muito competentes e esperar o Benfica no máximo. Só assim podemos almejar trazer pontos do Estádio da Luz. Isso faz-se com organização, qualidade e ser muito próximos da perfeição. Não devemos ter muitas oportunidades de golo, mas é muito importante sermos eficazes.

na dinâmica do adversário, que “ainda não tem a mesma qualidade que o Grimaldo trazia no corredor esquerdo e a veia goleadora do Gonçalo Ramos pode estar eventualmente a fazer a diferença” durante a atual época.O Benfica tem um jogo interior muito forte e será importante não conceder muitos espaços entrelinhas e não baixar muito as linhas. Se o Benfica tiver conforto e instalar-se no nosso meio-campo defensivo, só os favorece. headtopics.com

Questionado sobre a possibilidade de o capitão Vasco Fernandes poder regressar aos convocados, após ter ficado de fora da visita ao Rabo de Peixe para a Taça de Portugal, Filipe Martins voltou a lembrar que “é uma opção técnica” e que as notícias que foram veiculadas na comunicação social sobre essa ausência “não correspondem à verdade”.

O Vasco está a treinar bem, ele sabe muito bem os motivos que me fizeram optar por outros jogadores. Tem de ter paciência e continuar a trabalhar. Não é agradável, para um treinador, ver coisas escritas num jornal que não correspondem à verdade. Tentei ser o mais claro possível, em defesa da verdade e do profissionalismo do homem que é o Vasco Fernandes”, explicou o treinador. headtopics.com

