Filipe Martins apela a Casa Pia 'próximo da perfeição' para bater Benfica

"Temos de ser muito competentes e esperar o Benfica no máximo. Só assim podemos almejar trazer pontos do Estádio da Luz. Isso faz-se com organização, qualidade e ser muito próximos da perfeição. Não devemos ter muitas oportunidades de golo, mas é muito importante sermos eficazes.

Em conferência de imprensa de antevisão ao duelo frente ao campeão nacional, Filipe Martins rejeitou que este seja um bom momento para defrontar o Benfica, apesar das últimas exibições e críticas feitas aos 'encarnados', esperando uma reação adversária.

"A nossa ideia não é adulterarmos a nossa conduta normal dentro de campo. Vamos tentar ser uma equipa organizada, num bloco médio. Vamos ter olhos postos na baliza do Benfica e procurar ter tempo de qualidade com bola. Sabemos que não vamos ter grande quantidade de posse de bola, mas é importante fazer estragos na organização do Benfica sempre que a tivermos. É por aí que pode passar um bom resultado", disse. headtopics.com

O treinador dos 'gansos' realçou que as saídas de Grimaldo e Gonçalo Ramos, do lado benfiquista, ainda se fazem sentir na dinâmica do adversário, que "ainda não tem a mesma qualidade que o Grimaldo trazia no corredor esquerdo e a veia goleadora do Gonçalo Ramos pode estar eventualmente a fazer a diferença" durante a atual época.

"O Benfica tem um jogo interior muito forte e será importante não conceder muitos espaços entrelinhas e não baixar muito as linhas. Se o Benfica tiver conforto e instalar-se no nosso meio-campo defensivo, só os favorece. Aliado a neutralizar o jogo interior do Benfica, teremos de ter capacidade para saber lidar com uma reação muito forte à perda. headtopics.com

Filipe Martins apela a Casa Pia “próximo da perfeição” para bater BenficaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

2003: Portugal em choque com o caso Casa PiaSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Lucros da Jerónimo Martins crescem 33% até setembroVendas da dona do Pingo Doce aumentaram 22,1%. Consulte Mais informação ⮕

Lucros da Jerónimo Martins crescem 33% para 558 ME até setembroA Jerónimo Martins registou, nos primeiros nove meses deste ano, resultados líquidos atribuíveis de 558 milhões de euros, um aumento de 33,3% em termos homólogos, anunciou, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Consulte Mais informação ⮕

Lucro da Jerónimo Martins até setembro foi de 558 milhões de eurosResultado representa uma subida de 33% quando comparado com o mesmo período do ano passado. Consulte Mais informação ⮕

Martins da Cruz. 'Guterres tem toda a razão'Papel do secretário-geral da ONU 'não fica nada comprometido, não tem nada de pedir desculpa e lembrou com razão o que sucedeu nos últimos 56 anos'. A análise do embaixador e ex-MNE Martins da Cruz. Consulte Mais informação ⮕