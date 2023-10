Filipe Martins apela a Casa Pia “próximo da perfeição” para bater Benfica

O Casa Pia terá de aliar competência, qualidade, eficácia e organização defensiva para poder almejar conquistar pontos na visita ao Benfica, da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol, afirmou hoje o treinador Filipe Martins

Em conferência de imprensa de antevisão ao duelo frente ao campeão nacional, Filipe Martins rejeitou que este seja um bom momento para defrontar o Benfica, apesar das últimas exibições e críticas feitas aos ‘encarnados’, esperando uma reação adversária.

“O Benfica tem um jogo interior muito forte e será importante não conceder muitos espaços entrelinhas e não baixar muito as linhas. Se o Benfica tiver conforto e instalar-se no nosso meio-campo defensivo, só os favorece. Aliado a neutralizar o jogo interior do Benfica, teremos de ter capacidade para saber lidar com uma reação muito forte à perda. headtopics.com

“O Vasco está a treinar bem, ele sabe muito bem os motivos que me fizeram optar por outros jogadores. Tem de ter paciência e continuar a trabalhar. Não é agradável, para um treinador, ver coisas escritas num jornal que não correspondem à verdade. Tentei ser o mais claro possível, em defesa da verdade e do profissionalismo do homem que é o Vasco Fernandes”, explicou o treinador.

